Ефимов: В Даниловском районе возведут новые кварталы по программе КРТ

В Даниловском районе Москвы в рамках реализации сразу четырех проектов комплексного развития территорий (КРТ) появится свыше 1,2 миллиона кв. м востребованной недвижимости. Об этом рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Развитие Даниловского района продолжается в том числе благодаря программе комплексного развития территорий. Здесь реализуется четыре проекта КРТ общей площадью почти 33,5 га. В совокупности на депрессивных участках построят свыше 1,2 миллиона кв. м современной недвижимости — около 600 тысяч кв. м жилья и более 630 тысяч кв. м общественно-деловых объектов», — отметил он.

По его словам, полная реализация всех проектов позволит создать более 18,4 тысяч рабочих мест и позволит снизить маятниковую миграцию из района.

Половина обновленных участков находятся на территории бывшей промзоны «ЗИЛ». Оставшиеся два проекта расположены в неэффективно используемых районах по адресам — Автозаводская улица, вл23 стр26 и Павловская улица вл18. На них придется около 5% всей застройки, а все остальное придется на площадки бывшей промзоны «ЗИЛ», где появится образовательный комплекс для 1000 учеников и 350 воспитанников, а также торгово-развлекательный центр, офисные здания, рестораны, кафе и помещения для размещения банков. На Павловской улице, в свою очередь, появятся жилые дома и многофункциональный общественный центр.

Программа комплексного развития территорий подразумевает создание современных кварталов города на месте бывших промзон и неэффективно используемых районов столицы. На данный момент в разной стадии реализации находятся свыше 420 проектов, которые изменят облик почти 4,5 тысяч га Москвы. Эта работа контролируется мэром столицы Сергеем Собяниным.

