В Москве утвердили архитектурную концепцию многофункционального индустриального комплекса в районе Чертаново Центральное, рассказал руководитель столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Объект построят на юге столицы: ул. Дорожная, вл. 3, корп. 19. По словам Ефимова, создание новых промышленных площадок помогает развивать городскую инфраструктуру, что соответствует задачам национального проекта «Инфраструктура для жизни».

«Определен архитектурный облик нового промышленно-производственного комплекса, который планируется построить в Чертанове Центральном. Объект будет состоять из пяти строений общей площадью более 79 тысяч квадратных метров и расположится на участке почти 4,2 гектара. Комплекс будет многофункциональным: на его территории создадут инфраструктуру для производственных и инновационных предприятий из различных отраслей промышленности, а также сферы услуг», — отметил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.

В результате в районе появится порядка двух тысяч новых рабочих мест.

Архитектура комплекса будет выделяться лаконичностью и строгой геометрией. Цветовое решение разделено: одна часть корпусов выполнена в красно-коричневых тонах, другая — в светлых серебристых. Симметричные окна создают эффект чередования вертикальных и горизонтальных полос.

Помимо производственных зон, в проекте предусмотрены научно-исследовательский и сертификационный центр, бизнес-инкубатор с комплексом сервисов, информационный центр, конгресс-холл, физкультурно-оздоровительный блок, демонстрационные пространства, зоны общественного питания и вспомогательные помещения.

На прилегающей территории запланированы озеленение, малые архитектурные формы, пешеходные дорожки и парковка более чем на 100 машино-мест.

Разработчиком концепции выступает ООО «Бюро Ви».

