Ефимов: В Черемушках и Котловке реорганизуют два участка по проекту КРТ

В Юго-Западном административном округе Москвы планируется реорганизация двух земельных участков в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ), проект уже опубликован на официальном сайте правительства Москвы, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«Городом подготовлен еще один проект комплексного развития территорий на юго-западе Москвы, который будет содействовать реализации программы реновации и созданию комфортных общественных пространств. Для этого в районах Черемушки и Котловка планируется реорганизовать два неэффективно используемых участка общей площадью 0,51 гектара, входящих в один проект КРТ», - отметил Ефимов.



Район, где будет построен жилой комплекс, отличается развитой инфраструктурой: здесь есть школы и детские сады, поликлиника, магазины, аптеки, кафе, а также парк «Долина реки Котловки» для прогулок; кроме того, недалеко расположены станции метро «Профсоюзная» и «Новые Черёмушки».



«Ориентировочная площадь квартир в жилом комплексе составит 7,6 тысячи квадратных метров. В них смогут переехать ориентировочно 250 москвичей. На первых нежилых этажах откроются магазины, пункты выдачи товаров, различные сервисы», - указал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.



Преобразованный участок на Севастопольском проспекте станет комфортной зоной отдыха, доступной как для местных жителей, так и для учащихся и сотрудников учебного заведения, которое расположено поблизости.



Данная инициатива является частью масштабной программы комплексного развития территорий Москвы, направленной на превращение бывших промзон, пустующих и неэффективно используемых участков в современные городские пространства, органично вписанные в инфраструктуру столицы.



На сегодняшний день в Москве ведётся работа над 336 проектами КРТ на разных стадиях разработки и реализации, общая площадь которых превышает 4,2 тысячи гектаров; программа реализуется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина, который ранее также утвердил комплексное развитие территорий в районах Косино-Ухтомский и Рязанский.

