Ефимов: В бывшей промзоне «Прожектор» открылись торги на право КРТ

В Москве стартовал прием заявок на участие в торгах на право комплексного развития территорий (КРТ) на месте бывшей промзоны «Прожектор». Об этом рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В столице начались заявочные кампании на участие в аукционах на право развития депрессивной площадки бывшей промзоны “Прожектор” в районе Перово. Инвесторам предстоит реализовать два проекта КРТ площадью 16,9 и 11,74 га», — указал он.

По его словам, один из них подразумевает строительство 363 тысяч кв. м недвижимости, а также объектов здравоохранения и образования, а второй — появление 321 тысячи кв. м недвижимости, 40 тысяч кв. м из которых займут здания социальной и развлекательной инфраструктуры. Уточняется, что реализация позволит обеспечить рабочими местами еще две тысячи человек.

Первый участок будущих работ находится между улицами 1-я Владимирская, Плеханова и Зеленым проспектом в пешей доступности от станции метрополитена «Перово» Калининской линии. Второй — на улицах Электродной и Плеханова.

Инвесторы должны будут не только построить многоквартирные дома, но и поликлинику, а также образовательный комплекс на две тысячи учеников и 350 воспитанников детского сада. Отмечается, что в рамках второго проекта также подразумевается возведение детского сада на 350 детей и торгово-развлекательного центра с физкультурно-оздоровительным комплексом.

Руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов, в свою очередь указал, что прием заявок на участие в аукционах закончится 26 июня, а сами торги пройдут 6 июля. Стать претендентами могут юридические лица с опытом строительства капитальных объектов в совокупном объеме не менее 10% от предусмотренного решением о КРТ за последние пять лет.

Программа КРТ подразумевает создание современных кварталов города на месте бывших промзон и неэффективно используемых районов столицы. На данный момент в разной стадии реализации находится 421 проект, которые изменят облик почти 4,5 тысяч га Москвы. Эта работа контролируется мэром столицы Сергеем Собяниным.

