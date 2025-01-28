Ефимов: В бывшей промзоне «Октябрьское Поле» возвели три дома по программе КРТ
Три жилых дома на территории бывшей промзоны «Октябрьское Поле» на северо-западе столицы инвестор построил по программе комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Инвестор завершил строительство трех корпусов общей площадью более 73,1 тысячи квадратных метров, почти 46 тысяч квадратных метров в них занимают жилые помещения. Объекты возведены на участке бывшей промзоны “Октябрьское Поле” в рамках первого в столице договора о комплексном развитии территорий», – рассказал заммэра.
Многоквартирный ЖК находится на улице Берзарина. Здание переменной этажности из трех корпусов рассчитано более чем на тысячу квартир, уточнил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман. По его словам, на подземном уровне расположен паркинг и кладовые для жильцов, а на первом этаже разместятся коммерческие помещения: магазины, кафе и общественные пространства.
Строительство на всех этапах контролировал Мосгосстройнадзор, после проведенных 13 выездных проверок ведомство сделало вывод о соответствии зданий утвержденной проектной документации.
Участок бывшей промзоны «Октябрьское Поле» площадью почти 6 гектаров является первой территорией, в отношении которой в 2020 году в столице был заключен договор о комплексном развитии. Гендиректор компании-инвестора «РГ-Девелопмент» Татьяна Тихонова считает, что это «особенный проект», отмеченный профессиональными наградами и ставший местом, где хочется жить, работать и отдыхать.
По условиям соглашения с городом на территории бывшей промзоны должно быть построено почти 200 тысяч квадратных метров недвижимости, в том числе жилья, объектов образования и общественно-деловой застройки.
Сейчас в Москве реализуется 302 проекта КРТ общей площадью больше 4 тысяч гектаров.
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