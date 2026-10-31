Ефимов: В Бирюлеве Восточном построят три станции метро

В московском районе Бирюлево Восточное появятся сразу три станции метро – «Каспийская», «Липецкая» и «Лебедянская», сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Продолжаем развивать сеть метрополитена в столице, чтобы сделать его доступнее для горожан. Так, строим одновременно три станции в Бирюлеве Восточном. Они станут первыми станциями метро на территории района», - отметил Ефимов.

По его словам, на станции «Каспийская» полностью готовы ограждающие конструкции котлована, там сейчас ведется разработка грунта, а на станциях «Липецкая» и «Лебедянская» - вынос инженерных коммуникаций и другие работы.

Станция «Липецкая» расположится вблизи примыкания одноименной улицы к Педагогической, «Каспийская» - у пересечения 6-й Радиальной улицы с Проектируемым проездом № 6631, а «Лебедянская» – рядом с пересечением Липецкой и Лебедянской улиц. Бирюлевская линия соединит районы Западное и Восточное Бирюлево с территорией бывшей промзоны «ЗИЛ».

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее поручил ускорить темпы строительства Бирюлевской линии столичного метро.

