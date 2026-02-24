Ефимов: В Бирюлеве Восточном построят образовательный комплекс на 1275 мест
Бирюлеве Восточном возведут образовательное учреждение на 1275 человек, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«На юге столицы в районе Бирюлево Восточное возведут образовательный комплекс площадью почти 21 тысяча квадратных метров. Его смогут посещать 1075 школьников и 200 воспитанников детского сада. Для дошкольников оборудуют восемь групп, музыкальный и физкультурный залы, кабинет развивающих и индивидуальных занятий. В школьном крыле появятся универсальные и специализированные учебные кабинеты, лабораторно-исследовательские комплексы, два спортивных зала», - рассказал он.
Ефимов добавил, что в основной части здания будет три этажа, а в центральной – четыре. По окончанию строительства образовательный комплекс передадут в систему столичного образования.
Классы для начальной школы расположатся в правом крыле здания, а для старшей – в левой. В здании будет оборудован пищеблок полного технического цикла и многофункциональное пространство для мероприятий.
Как отметили в Департаменте градостроительной политики столицы, новое образовательное здание будет частью жилого комплекса «Квартал Герцена». Вокруг дошкольного блока построят восемь игровых площадок и две спортивные. У школьного блока построят стадион, площадку для мини-футбола, баскетбола и волейбола, а также сделают учебно-испытательную зону.
Здание украсят муралами на космическую тематику, а облицовка будет выполнена в оранжевом, белом и серых тонах.
В Мосгосстройнадзоре добавили, что инспекторы комитета составят программу выездных проверок социального объекта, которые пройдут на всех этапах возведения здания.
Ранее мэр Москвы сообщил, что в Нижегородском районе возведут детский сад в форме стопки тетрадей.
