Ефимов: В Басманном районе отреставрируют доходный дом Николая Высоцкого

Согласован проект по ремонту и реставрации объекта «Жилой дом, конец XVIII–XIX вв.», который является объектом культурного наследия федерального значения, по адресу улица Новая Басманная, дом 13/2, строение 1. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В Басманном районе планируется провести капитальный ремонт и реставрацию доходного дома Николая Высоцкого. Соответствующий проект получил положительное заключение экспертизы», - уточнил Ефимов.

Он также отметил, что в ходе ремонта и реставрации зданию вернут его исторический вид: воссоздадут утраченные декоративные элементы, отреставрируют фасады и лепной декор, восстановят элементы крыши.

Дом был построен в последней четверти XVIII века на углу Новой Басманной улицы и Басманного переулка. Позднее являлся главным домом городской усадьбы генерал-майора Николая Высоцкого, а с 70-х годов XIX века и до революции здесь был доходный дом. В нынешнее время объект используется под офисы.

Как отметил председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) Иван Щербаков, помимо реставрации в здании также проведут серию работ, чтобы сделать дом комфортным и безопасным. В частности, кровельные конструкции обработают огне- и биозащитными составами, а на крышу поместят громоотвод и систему антиобледенения.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин отдал поручение каждый год проводить реставрацию не менее 150 объектов культурного наследия.

