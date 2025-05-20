Ефимов: Соцобъекты построят в Москве по опубликованным в апреле 24 проектам КРТ

За апрель правительство Москвы опубликовало 24 новых проекта комплексного развитии участков города (КРТ) на площади в 145,07 гектара. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«По 24 опубликованным в апреле проектам решений о комплексном развитии территорий на участках площадью 145,07 гектара планируется создание многофункциональных городских пространств с жильем, необходимой горожанам социальной инфраструктурой, а также объектами общественно-делового назначения», – рассказал он.

По словам вице-мэра на реализацию проектов выделят 826 млрд рублей. Они смогут приносить бюджету больше 43 млрд рублей ежегодно и создадут почти 21 тысячу рабочих мест. Все владельцы площадок и недвижимости, которых затронут изменения, получили предложения заключить договоры о комплексном развитии территорий.

Новые инициативы КРТ затронут 26 районов Москвы. В них собираются создать жилую недвижимость, необходимую инфраструктуру и производственные и социальные объекты. Эту информацию подтвердил министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

«Проектами решений на 24 площадках предусмотрено строительство жилой недвижимости, а также общественно-деловых, производственных и социальных объектов. Например, здесь планируется возвести школу, два детских сада, а также объект здравоохранения и три спортивных сооружения. Площадки благоустроят, озеленят и обеспечат удобной улично-дорожной сетью», – отметил он.

В местах осуществления проектов уже создано отличное транспортное сообщение. В пешей доступности находятся станции метро, Московского центрального кольца и Московских центральных диаметров.

Программа комплексного развития территорий подразумевает создание современных кварталов города на месте бывших промзон и неэффективно используемых районов столицы. На данный момент были приняты 302 проекта, которые изменят облик почти 4,2 тысяч га Москвы. Эта работа контролируется мэром Сергеем Собяниным.

