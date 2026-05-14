Ефимов: В апреле договоры на жилье по реновации заключили больше 4 тыс. человек

В апреле почти 4,1 тысячи москвичей из 193 старых домов заключили договоры на получение нового жилья в рамках программы реновации, рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В апреле документы на квартиры в новостройках по программе реновации оформили почти 4,1 тысячи горожан из 193 старых домов. Это на 10 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда правообладателями комфортного жилья стали свыше 3,7 тысячи человек», - сказал Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба столичного Градостроительного комплекса.

Наибольшая активность наблюдалась на юго‑востоке столицы: там договоры на переезд в современные новостройки оформили около 690 жителей. На востоке города в апреле новое жильё получили 630 участников программы, а на севере — почти 550 москвичей.

Город стремится предоставлять участникам реновации квартиры в новостройках поблизости от их прежних домов. Как правило, новое жильё просторнее предыдущего — в первую очередь за счёт более вместительных кухонь и коридоров. По информации Градостроительного комплекса Москвы, первые этажи современных домов проектируются нежилыми: там планируется размещать магазины, предприятия сферы услуг и городские организации, что повысит комфорт проживания.

Помощь участникам программы оказывают сотрудники Департамента городского имущества. Они ведут приём в центрах информирования, расположенных на первых этажах новостроек. Кроме того, москвичи могут выбрать удобное время для заключения договора онлайн — через суперсервис «Переезд по программе реновации», отметила министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьёва.

Программа реновации, утверждённая в августе 2017 года, затрагивает около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил удвоить темпы её реализации. Недавно он также сообщил о сдаче нового дома по реновации в Алексеевском районе.

