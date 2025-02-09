Ефимов: В 9 округах Москвы построили 36 ЖК на месте расселенных домов по реновации

В рамках программы реновации ветхого жилья в Москве построили 36 ЖК на месте расселенных домов в девяти административных округах. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Ярким примером реализации программы реновации является строительство нового жилья на месте ранее расселенных домов. На сегодня в столице завершено возведение 36 таких жилых комплексов в девяти округах. Семь домов на месте старых зданий построили в Северном административном округе, шесть – в Западном, по пять – в Юго-Западном и Северо-Восточном административных округах. Сейчас возводят еще около 100 домов», — отметил вице-мэр.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин заявил, что по программе реновации уже построили 378 домов, при этом новостройки возводятся не только на месте расселенных зданий, но и на новых стартовых площадках. После сноса домов на их месте появятся ЖК с благоустроенными дворами и сопутствующей инфраструктурой.

Всего по программе реновации будут расселены свыше 5 000 домов, а ключи от новых квартир получат примерно миллион москвичей.

По словам министра столичного правительства, главы Департамента градостроительной политики города Москвы Владислава Овчинского, построенные на месте старых домов ЖК рассчитаны на 8 500 квартир. Больше всего таких жилых комплексов в Можайском районе, Филях-Давыдкове и Северном Измайлове (по три ЖК, всего более 2 200 квартир).

На всех этапах возведение домов контролировал Мосгосстройнадзор. Как отметили в ведомстве, эксперты провели свыше 500 проверок, цель которых — обеспечить безопасность и надежность новых домов. По итогам заключительных проверок были оформлены заключения о соответствии новостроек требованиям проектной документации и выданы разрешения на ввод в эксплуатацию.

На нежилых первых этажах появятся коммерческие и социальные объекты, также строители благоустроили и озеленили прилегающие территории.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин поздравил 200-тысячного москвича, который начал переселение по программе реновации. Также градоначальник поручил вдвое ускорить темпы реализации программы.

