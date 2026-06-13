Ефимов: В 3 районах Москвы по программе КРТ построят здания пожарных отрядов

В Москве при реализации трех проектов комплексного развития территорий (КРТ) в Крюкове, Печатниках и Очакове-Матвеевском возведут здания пожарных отрядов общей площадью около 7,3 тысячи квадратных метров. Об этом рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Отмечается, что в Зеленоградском и Юго-Восточном административных округах уже реализуются такие проекты, а в Западном административном округе столицы он опубликован на «Мos.ru».

«Москва продолжает уделять особое внимание созданию инфраструктуры, обеспечивающей безопасность города. Такие объекты возводятся в том числе и по программе КРТ», - приводит слова Ефимова пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.

В Департаменте градостроительной политики сообщили, что два здания пожарных отрядов по КРТ возведут в промзонах «Южный порт» и «Малино». Кроме того, еще один объект построят на Рябиновой улице на западе города вблизи будущего жилого квартала. Каждое здание будет оснащено современным оборудованием, что поможет максимально быстро реагировать на различные ЧП.

По программе КРТ в Москве в бывших промзонах, на неэффективно используемых и незастроенных участках формируют городские пространства, которые органично интегрируют в общегородскую среду. Сейчас в городе по поручению столичного мэра Сергея Собянина на разных стадиях проработки и реализации находится свыше 420 проектов КРТ общей площадью более 4,5 тысячи Га.