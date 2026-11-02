Ефимов: В 3 районах Москвы до конца 2029 года впервые появится метро

В Москве в трех районах до конца 2029 года впервые построят станции метро, рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Речь идет о Троицкой линии, которая протянется через Коммунарку до Троицка, а Бирюлевский радиус дойдет до районов Бирюлево Восточное и Западное.

Он уточнил, что в 2027–2029 годах планируется строительство 23 станций метро в более чем десяти районах города и в Красногорске в Московской области. Там появится станция «Липовая роща» Рублево-Архангельской линии, добавил он.

«Четыре станции Троицкого радиуса расположатся на территории района Троицк — это "Десна", которая будет размещена на границе с районом Коммунарка, "Кедровая", "Ватутинки" и "Троицк". В Бирюлеве Восточном построим станции "Каспийская", "Липецкая" и "Лебедянская". Станция "Бирюлево" будет сооружена в Бирюлеве Западном», - приводит слова Ефимова пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.

Также новые станции метро построят на действующих Рублево-Архангельской, Арбатско-Покровской и Люблинско-Дмитровской линиях.

Благодаря дополнительным пересадкам москвичи смогут выбирать более короткие маршруты, а поездки станут комфортнее. Отмечается, что на новых участках метрополитена будут курсировать современные поезда российского производства.

На Троицкой линии метро уже запустили движение от «ЗИЛа» до станции «Новомосковская», сейчас ведутся работы по ее продлению до Троицка. Уточняется, что сооружение всех объектов запланировано открытым способом, они находятся в разной степени готовности.

В настоящий момент на стройплощадках проводят земляные работы, сооружают ограждающие конструкции котлованов. В 2027 году эти работы продолжат и будут возводить монолитные конструкции станционных комплексов. При этом до конца 2028 года на всем новом участке линии от «Новомосковской» до «Троицка» завершат проходку всех тоннелей.

Всего в Москве с 2011 года возвели и реконструировали свыше 270 километров линий, 130 станций, 14 электродепо метро и МЦК.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин объявил о планах развития метро на ближайшие годы.

