Ефимов: В 27 районах Москвы возведут городские кварталы по 34 проектам КРТ

За первые три месяца 2026 года в столице разработали 34 новых проекта комплексного развития территорий (КРТ), в рамках которых предусмотрен редевелопмент около 175 Га участков. Об этом рассказал глава Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы Владимир Ефимов.

По его словам, реорганизация затронет участки в 27 районах восьми административных округов города. Ефимов добавил, что там возведут свыше 3,2 млн квадратных метров недвижимости.

«В том числе более 816 тысяч квадратных метров общественно-деловых объектов и около 278 тысяч квадратных метров — производственных. Благодаря реализации проектов в городе появится свыше 10,3 тысячи новых рабочих мест», - объявил заммэра, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.

Отмечается, что от общего объема жилой недвижимости более 985 тысяч квадратных метров составит площадь новых ЖК по реновации, которые построят в 12 районах, в том числе в Измайлове, Новогирееве, Перове, Люблине и Котловке.

В Департаменте градостроительной политики сообщили, что в частности, в Отрадном возведут технопарк, в Люблине, Ростокине и Бабушкинском районе — новые паркинги, а в Нагатино-Садовниках — школу на тысячу мест и детсад — на 350. Инновационный физкультурно-оздоровительный центр появится в Братееве, где кроме того запланировано строительство подстанции скорой помощи.

Сейчас в Москве по поручению столичного мэра Сергея Собянина на разных стадиях проработки и реализации находится около 400 проектов КРТ общей площадью примерно 4,5 тысячи Га.

