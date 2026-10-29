Ефимов: В 2027 году начнутся работы по дальнейшему развитию метро Москвы

В ближайшие три года в Москве стартуют проектные и подготовительные работы, которые заложат основу для развития метрополитена до 2035 года. Об этом рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Развитие подземного транспорта в городе — важная часть национального проекта «Инфраструктура для жизни».

«Создание объектов метрополитена — одно из приоритетных направлений градостроительной политики столицы. Объявленные в сентябре этого года мэром Москвы Сергеем Собяниным планы его развития предусматривают строительство еще порядка 35 новых станций, 12 из которых — на территории Подмосковья. В 2027–2029 годах будут проводиться подготовительные и проектные работы для реализации этой программы», – сказал Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.

В ходе работ специалисты займутся формированием проектов планировки территорий под будущие станции. При этом будут учтены градостроительные, инженерные, технические и строительные параметры. Далее последует подготовка проектной документации и создание архитектурных концепций. Всё это — значимый шаг к созданию целостной, удобной и доступной транспортной системы Московского региона, которая улучшит качество жизни огромного числа горожан и жителей области.

Программа развития метро к 2035 году предусматривает продление сразу десяти радиальных линий: Рублево‑Архангельской, Таганско‑Краснопресненской, Калужско‑Рижской, Арбатско‑Покровской, Бирюлёвской, Люблинско‑Дмитровской, Филёвской, Сокольнической, Троицкой и Солнцевской. В результате число станций на территории Московской области достигнет 14.

Расширение сети метро на территорию Подмосковья — существенный этап в формировании единой транспортной системы столицы и области. Благодаря новым участкам метро станет доступнее для примерно трети жителей региона: ежедневно ими смогут пользоваться порядка 600 тысяч человек, а время в пути из области в Москву сократится примерно вдвое.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в ближайшие три года в столице планируется открыть 23 станции метро.

