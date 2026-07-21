Ефимов: В 2026 под заселение по реновации передано более 800 000 кв м жилья

За первые шесть месяцев 2026 года Москва передала под заселение свыше 800 тысяч кв. м жилья в рамках реализации программы реновации. Площадь новых квартир на 25% выше, чем данные за аналогичный период в 2025-м. Об этом рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Программа реновации демонстрирует ежегодный рост темпов строительства. Так, в первом полугодии 2026-го было передано под заселение свыше 800 тысяч кв. м жилья. Это на 25% превышает результат аналогичного периода прошлого года», — сообщил он.

По его словам, лидером по данному показателю стал Юго-Восточный административный округ, где ввели в эксплуатацию свыше 160 тысяч кв. м жилья, а всего в Москве уже почти 286 тысяч жителей переехали или находятся в процессе переселения.

Во всех районах выполняется качественное благоустройство территории, создаются детские и спортивные площадки, зоны для отдыха и прогулок, а также проводится озеленение. Новостройки окружают развитой транспортной и социально-бытовой инфраструктурой, а на первых этажах предусматривают помещения для коммерческого использования — в них располагаются салоны красоты, пекарни, пункты выдачи заказов и другие востребованные у жителей точки услуг.

Уточняется, что жилые комплексы рассчитаны более, чем на 100 лет службы. Их отделка выполнена в спокойном светлом стиле, а часть квартир адаптирована для людей с ограниченной мобильностью.

В них увеличена ширина дверных проемов и коридоров, ниже обычного расположены выключатели, санузлы оборудованы поручнями.

Город также предоставляет бесплатных грузчиков и автомобиль для переезда. Эта услуга доступна москвичам как на портале mos.ru, так и в центрах информирования населения.

Программа реновации была принята летом 2017 года и коснется около миллиона жителей столицы и 5176 домов. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин потребовал нарастить темпы ее реализации в два раза. Он также соо﻿бщил, что в районе Щербинка возвели трехсекционный 11-этажный монолитный жилой комплекс по программе реновации с применением технологии объемно-блочного домостроения.

