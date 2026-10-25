Ефимов: В 2026 году около 36,8 тысячи москвичей получили жилье по реновации

За девять месяцев 2026 года новое жилье в рамках программы реновации в современных ЖК получили примерно 36,8 тысячи москвичей, рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он подчеркнул, что это оказался самый высокий показатель за все время с начала реализации программы. Политик напомнил, что в 2025 году за аналогичный период документы для переезда оформили 32,8 тысячи москвичей, а в 2024-м — всего 26,4 тысячи.

«Наиболее активно заключение договоров проходило в третьем квартале года. С июля по сентябрь квартиры в новостройках получили почти 14 тысяч жителей расселяемых домов», - приводит слова Ефимова пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.

Всего с начала года квартиры в новых домах по реновации получили жители 552 старых зданий во всех административных округах города. Так, на юго-востоке столицы новые квартиры выдали свыше 6,1 тысячи участников переселения, на востоке — примерно 6 тысячам москвичей, на севере — около 4,8 тысячи.

Отмечается, что все ЖК по реновации возводят с учетом критериев безбарьерной среды, а на первых этажах новостроек предусмотрены нежилые помещения под магазины, предприятия сферы услуг и городские организации.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин призвал нарастить темпы реализации реновации вдвое и встретился с новоселами по программе в Новогирееве.