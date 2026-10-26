Ефимов: В 2026 году Москва выделила свыше 100 га земли под МаИП

С января по сентябрь 2026 года Москва выделила инвесторам и застройщикам свыше 100 га земли в 11 административных округах для реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП). Об этом рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он уточнил, что там планируется строительство коммерческих, социальных и промышленных объектов, а также развитие дорожной инфраструктуры. Политик подчеркнул, что такое разнообразие помогает учитывать потребности разных районов.

«Больше всего проектов (13) запланировано в Троицком и Новомосковском административных округах. Семь объектов построят в Северо-Западном административном округе, еще шесть — в Центральном, по четыре — в Западном и Юго-Западном административных округах», - приводит слова Ефимова пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.

Кроме того, добавил политик, три проекта реализуют в Южном округе, по два — в Восточном и Северном, по одному — в Северо-Восточном и Юго-Восточном.

Отмечается, что при планировании МаИП важно учитывать не только характеристики участка, но и то, как будущий объект впишется в городскую среду. Известно, что до заключения договора город определяет цели использования территории, что помогает соотнести планы инвестора с задачами развития района и предусмотреть, какую роль будущий объект сыграет в окружающей застройке.

К примеру, для строительства образовательного комплекса город выделил инвесторам примерно 6 га в Восточном и Юго-Западном административных округах. В будущем там смогут учиться 2,2 тысячи школьников и 550 воспитанников дошкольного учреждения.

В столице с 2016 года реализуют МаИП, которые являются одним из ключевых инструментов развития городской экономики. Благодаря этому у инвесторов есть возможность на льготных условиях развивать производственные, социальные и коммерческие объекты с обязательствами по созданию новых рабочих мест.