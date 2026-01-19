Ефимов: В 2025 году в Москве построили 30 соцобъектов

В Москве в 2025 году построили и реконструировали более 30 социальных объектов под кураторством Департамента гражданского строительства, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Общая площадь зданий составляет почти 318 тысяч квадратных метров. В их числе школы, больницы, поликлиники, физкультурно-оздоровительные комплексы и Дом культуры. Учреждения расположены рядом с жилыми районами, что позволит москвичам получать необходимые услуги в шаговой доступности от дома», – отметил он.

Уточняется, что больше всего построенных и реконструированных объектов находятся на востоке, севере, западе, северо-западе Москвы и в ТиНАО. Как подчеркнул глава Департамента гражданского строительства города Москвы Алексей Александров, основной объем построенных в 2025 году объектов социального назначения пришелся на здания для образовательной и медицинской деятельности.

При этом среди ключевых проектов можно выделить флагманский центр городской клинической больницы имени В.М. Буянова в районе Царицыно и школу в Коммунарке, рассчитанную более, чем на тысячу учеников.

Также в Москве построили спортивные объекты: спорткомплекс «Максимум» в районе Южное Бутово и физкультурно-оздоровительный комплекс «Стальной» в районе Алексеевский.

Проведение работ контролировал Мосгосстройнадзор. Инспекторы ведомства провели около 250 выездных мероприятий.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в 2025 году в городе возвели более 110 новых детских садов, школ, больничных корпусов, спортивных сооружений и других объектов социальной инфраструктуры.

