Ефимов: В 2025 году в Москве построили 11 деловых и коммерческих объектов
В Москве возвели 11 коммерческих и административно-деловых объектов в январе-марте 2025 года усилиями инвесторов и города. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«В первом квартале 2025 года коммерческая и административно-деловая инфраструктура Москвы пополнилась 11 новыми зданиями. Совокупная площадь построенных объектов – около 60 тысяч квадратных метров. Офисные и торгово-бытовые помещения появились в центре, на востоке, юге, юго-востоке, западе столицы, а также в Новомосковском административном округе. Строительство велось за счет городского бюджета и внебюджетных средств. Так, за первые три месяца 2025 года инвесторы возвели восемь административно-деловых и торгово-бытовых зданий», — добавил вице-мэр.
Возведение коммерческих и деловых объектов позволяет обеспечить работой москвичей в шаговой доступности, помочь горожанам совершать покупки рядом с домом, не тратя на дороги много времени. Новые здания для сервисных служб, офисов и магазинов появились в Филимонковском, Косино-Ухтомском и Таганском районах, а также в Царицыне, Соколиной Горе, Дорогомилове, Бирюлеве Восточном, Люблине, Коммунарке и Некрасовке.
По поручению столичного мэра Сергея Собянина в Москве реализуется концепция «15-минутного города». Она подразумевает формирование комплексной и сбалансированной инфраструктуры в шаговой доступности, а также создание новых рабочих мест. В частности, в новом торговом центре на Элеваторной улице площадью свыше 8000 квадратных метров появятся более 400 рабочих мест.
Кроме того, отметил министр столичного правительства, глава Департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский, в районе Соколиная Гора был построен административно-производственный комплекс, площадь которого — свыше 10,3 тысячи «квадратов». В его состав входят пятиэтажный и восьмиэтажный офисные корпуса.
Разрешения на ввод объектов в эксплуатацию выданы Мосгосстройнадзором.
Комитетом было проведено более 50 контрольно-надзорных мероприятий. По итогам проверок были оформлены заключения о том, что объекты соответствуют утвержденной проектной документации.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о строительстве технопарков и музеев в Очаково-Матвеевском.
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