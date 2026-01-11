Ефимов: В 2025 году в Москве подготовили 45 проектов КРТ в 34 промзонах

В 2025 году в Москве разработали и обнародовали 45 проектов, направленных на комплексное развитие территорий, которые планируется реализовать в 34 промышленных зонах столицы, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В столице продолжается активная работа по редевелопменту бывших промзон – основного ресурса градостроительного развития Москвы в ее старых границах. С каждым годом в экономический оборот вовлекается все больше таких площадок, в том числе и по программе комплексного развития территорий. Только в 2025 году после тщательного обследования десятков участков и оценки их градостроительного потенциала подготовлено и опубликовано 45 проектов КРТ в 34 промзонах, 20 включенных в программу ранее и 14 новых», - отметил Ефимов.

По его словам, реализация проектов позволит возвести 7,1 миллиона квадратных метров недвижимости и создать примерно 43 тысячи новых рабочих мест.

Участки, подлежащие реорганизации, охватывают 40 районов в восьми административных округах Москвы.

Министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, в свою очередь, добавил, что проекты КРТ предусматривают создание сбалансированных городских кварталов: помимо жилых домов, планируется построить более 2,7 миллиона квадратных метров объектов инфраструктуры, включая детские сады и школы, рассчитанные на 15,1 тысячи детей, современные спортивные комплексы в промзонах Ленино, Коровино, Алтуфьевское шоссе, «Прожектор», Бескудниково, Люблино и Огородный проезд, два здания для учреждений дополнительного образования и две поликлиники на территории бывшего завода «Прожектор» в Перове, а также ещё одну поликлинику в промзоне «Северянин».

Программа КРТ направлена на преобразование неэффективно используемых и незастроенных участков в привлекательные городские пространства, которые станут неотъемлемой частью общегородской инфраструктуры. На сегодняшний день в Москве на различных этапах разработки и реализации находится около 400 проектов КРТ. Реализуется эта программа по поручению мэра столицы Сергея Собянина.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в 2026 году в Москве работы начнутся на 20 площадках КРТ.