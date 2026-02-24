Ефимов: В 2025 году на юго-востоке Москвы квартиры по реновации получили около 5,2 тысячи человек

В 2025 году в Москве на юго-востоке города примерно 5,2 тысячи человек из почти 80 старых домов получили новые квартиры в рамках реализации программы реновации. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, больше половины из указанных москвичей проживают в Люблине. Там договоры на новые квартиры заключили более 2,9 тысячи участников программы реновации, добавил политик.

«В Выхине-Жулебине ключи получили свыше 1,1 тысячи горожан, в Кузьминках — примерно 500. В первых двух районах к осмотру предложенных квартир и оформлению документов в прошлом году приступили жители еще 19 домов, включенных в программу», - объяснил Ефимов.

Отмечается, что при наличии вблизи расселяемых домов свободных участков для новостроек город предлагает недвижимость в ЖК поблизости. Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева рассказала, что в прошлом году наиболее активно жители ЮВАО оформляли документы на жилье в четвертом квартале.

По ее словам, с января по март 2025-го договоры на равнозначное жилье заключили примерно 1,1 тысячи москвичей, во втором и третьем квартале — приблизительно по 1,2 тысячи человек, а с октября по декабрь ключи от новых квартир получили свыше 1,6 тысячи граждан.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин объявил, что в Москве в новое жилье, выстроенное в рамках программы реновации, въехали или переезжают 258 тысяч человек.