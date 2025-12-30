Ефимов: В 2025 году город утвердил размещение почти 150 километров инженерной инфраструктуры
В 2025 году московские власти утвердили более 40 проектов планировки территории (ППТ) с целью размещения почти 150 километров инженерных коммуникаций, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
По его словам, в течение года было одобрено 45 ППТ, направленных на модернизацию и развитие инженерной инфраструктуры общей протяжённостью свыше 148 километров — это более чем в полтора раза превышает показатели 2024 года.
«Утвержденные ППТ заложили основу для прокладки ключевых коммуникаций, в том числе водопроводных, газопроводных и энергетических сетей. Качественная инженерная инфраструктура необходима для мегаполиса с растущими потребностями», – отметил Ефимов.
Формирование современной инженерной инфраструктуры является важнейшим элементом комплексного градостроительного планирования, напрямую влияющего на уровень жизни горожан, экологическую безопасность и эффективность работы городских систем.
«По утвержденным в 2025 году проектам планировки территорий протяженность водопроводных сетей составила почти 50 тысяч метров, газопроводных – 40 тысяч метров, а энергетических – 49 тысяч метров. Кроме того, специалисты спроектировали девять тысяч метров канализационных сетей», - добавил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
По его словам, реализация этих проектов позволит укрепить инженерную базу столицы и создать комфортные и безопасные условия для жизни миллионов москвичей.
