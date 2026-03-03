Ефимов: В 2025 году город передал в управление разным организациям 165 новых объектов
За прошлый год город передал различным городским учреждениям 165 зданий в оперативное управление, что позволит им полноценно распоряжаться этими объектами, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«В прошлом году различные учреждения столицы приняли от города в оперативное управление 165 объектов общей площадью свыше 490 тысяч квадратных метров. Новые здания, помещения и сооружения расположены в 11 административных округах», – отметил он.
Ефимов уточнил, что образовательные учреждения получили 44 объекта, спортивные – 39, медицинские – 43, 22 – досуговые центры и пожарно-спасательным подразделениям передали 17 объектов.
В рамках Адресной инвестиционной программы в Москве городские застройщики ежегодно вводят в эксплуатацию новые социальные объекты, которые потом передают городу.
Министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Екатерина Соловьева отметила, что если недвижимость передана организации в оперативное управление, значит за ней закрепляется право полноценно распоряжаться ею. Так, наибольшее число объектов передали в ТиНАО – это 42 здания, сооружений и помещений. Социальные учреждения на востоке Москвы получили 31 объект, а на юге – 25 зданий.
Так, например, школа «Интеграл» получила благодаря городу четырехэтажное здание – его площадь составила семь тысяч квадратных метров. Подведомственному учреждению Департамента спорта города Москвы отдали здание физкультурно-оздоровительного комплекса с двумя бассейнами в Ореховом проезде.
