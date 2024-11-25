Ефимов: В 2024 году школам Москвы передали 10 учебных корпусов
За первые десять месяцев 2024 годы школы Москвы получили в управление 10 учебных корпусов, построенных инвесторами возле жилых кварталов, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Объекты общей площадью около 170,5 тысячи квадратных метров находятся в пяти административных округах и рассчитаны более чем на 8,6 тысячи учеников. Один из комплексов также предусматривает дошкольное отделение для 200 воспитанников», – уточнил он.
Передача объектов в оперативное управление позволяет школам использовать их, оснащая здания современным оборудованием. При необходимости возможно и проведение ремонта.
Как заявил министр правительства столицы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман, школы, расположенные в Троицком и Новомосковском административных округах, получили пять новых зданий. Еще три объекта появились на Западе столицы, по одному корпусу также построили на юго-востоке и юге города.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что за последние пять лет система образования столицы получила почти 140 новых зданий.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru