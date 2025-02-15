Ефимов: В 2024 году на севере Москвы построили шесть административно-деловых зданий

Шесть административно-деловых зданий за счет внебюджетных средств построили в Москве в 2024 году, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Новые объекты возвели в шести районах столицы – Аэропорт, Коптево, а также в Дмитровском, Хорошевском, Тимирязевском и Беговом.

«В прошлом году за счет внебюджетных средств в Северном административном округе столицы появилось шесть административно-деловых зданий. Совокупная площадь построенных сооружений составляет 83,5 тысячи квадратных метров. В них сформировано около 2,2 тысячи рабочих мест», – отметил Ефимов.

По словам министра правительства Москвы, главы Департамента градостроительной политики столицы Владислава Овчинского, в Беловом районе столицы был построен самый крупный объект за 2024 год - административно-деловой комплекс площадью около 70 тысяч квадратных метров. В этом комплексе предусмотрено 40,5 тысячи квадратных метров офисных помещений, также там есть помещения под рестораны и кафе, магазины, а также сервисные и бытовые службы.



Еще один объект деловой инфраструктуры появился в 2024 году на территории бывшей промзоны в Дмитровском районе. В бизнес-центре площадью почти 12 тысяч квадратных метров предусмотрено размещение 218 офисов.

