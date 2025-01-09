Ефимов: В 2024 году Москва сэкономила свыше 46 млрд руб. благодаря экспертизе стройпроектов
В 2024 году в Москве стоимость стройпроектов по результатам госэкспертизы сократилась примерно на 17%, что позволило городу сэкономить свыше 46 млрд рублей. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Оптимизация смет, технологических решений позволила в 2024 году сократить первоначально заявленную стоимость стройпроектов, финансируемых из городского бюджета, в общей сложности почти на 17%. Таким образом, столица сэкономила за год 46,2 млрд рублей», - сказал он.
Отмечается, что в процесс оптимизации сметной стоимости входит анализ текущих цен и изучение комплекса предложенных в документации решений. Изучая представленные проекты, представители Мосгосэкспертизы, подведомственной Комитету города по ценовой политике в строительстве и госэкспертизе проектов (Москомэкспертиза), находят возможности для снижения стоимости их реализации без ущерба качеству и безопасности проектов.
По словам председателя Москомэкспертизы Ивана Щербакова, основной задачей ведомства является обеспечение госстандартов по безопасности и других правил в строительстве. Он также объяснил, что специалисты проверяют сметные показатели для того, чтобы исключить нерациональное расходование средств. Поэтому, добавил председатель, экспертами проверяются виды оборудования, соответствие заявленных материалов их объем и иные показатели.
Благодаря работе экспертизы оптимизированные средства могут быть направлены и на другие проекты, в том числе на ремонт и строительство соцучреждений, спортобъектов и другое.
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