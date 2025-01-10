Ефимов: В 2024 году инвесторы построили в Москве 30 школ и детских садов
Среди 44 объектов образования, построенных за 2024 год в Москве, 30 возвели в городе за счет инвесторов. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
По его словам, девять детских садов, построенных инвесторами, уже переданы в собственность города. Значительная часть других зданий после завершения строительства также будет передано в систему образования столицы.
«В 2024 году в Москве девелоперы построили девять школ и учебных комплексов с дошкольными отделениями более чем на 8200 мест и 21 детский сад почти на 4000 мест. Значительная часть зданий после завершения строительства передается в городскую систему образования. Девять детских садов, которые возвели инвесторы в 2024 году, город уже получил в собственность», – добавил Ефимов.
С 2021 года в Москве работает механизм обеспечения горожан социальной, инженерной и транспортной инфраструктурой. Девелоперы строят социально значимые объекты по договорам с городом. Их активное участие в создание качественной городской среды обеспечивает город современной инфраструктурой.
В свою очередь министр правительства столицы, глава Департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский заметил, что строительство объектов образования вблизи с жилой застройкой значительно повышает качество жизни горожан.
«Больше всего школ и детских садов в 2024 году инвесторы построили в ТиНАО – здесь появилось более 10 зданий», – рассказал он.
Среди прочего общеобразовательный центр, рассчитанный на 1200 мест, построили в районе Щербинка. В районе Люблино возвели детский сад на 325 мест, а в Можайском районе на западе Москвы открыли первую школу, которая была построена по концессионному соглашению
Ранее мэр города Сергей Собянин также сообщал об итогах строительства объектов социальной инфраструктуры в 2024 году.
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