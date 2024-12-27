Ефимов: В 2024 году девелоперы построили 17 нежилых объектов в ЦАО Москвы

В текущем году девелоперы возвели 17 объектов нежилых строений в центре Москвы суммарной площадью порядка 776 тысяч «квадратов». Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«За прошедшие месяцы 2024 года в центре столицы возвели 17 новых объектов нежилой недвижимости суммарной площадью около 776 тысяч квадратных метров. Значительную часть всего объема – более 552 тысяч квадратных метров – составляет деловая недвижимость. Также в центре построили объекты здравоохранения, образования и спорта. Совокупная площадь этих сооружений составляет более 45 тысяч квадратных метров. Еще более 150 тысяч квадратных метров приходится на другие объекты недвижимости», — добавил вице-мэр.

Благодаря строительству новых зданий центр Москвы становится все более функциональные. Здесь столичные жители могут работать, заниматься спортом, проводить досуг. В 2024 году работу в центре Москвы получили более 15 тысяч москвичей.

Так, по словам министра столичного правительства, главы Департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, в октябре на площади Тверская Застава был построен многофункциональный комплекс «АФИ Галерея». Площадь семиэтажного комплекса с подземным паркингом оставила порядка 22 тысяч «квадратов». Здесь откроются предприятия сферы услуг, кафе, рестораны, офисы и магазины, а на втором и третьем этажах появилось многосветное открытое пространство с атриумом.

По данным Мосгосстройнадзора, застройщики проявляют интерес к перспективному строительству в ЦАО. В текущем году комитет оформил разрешительную документацию на 11 торгово-бытовых и административно-деловых объектов суммарной площадью порядка 400 тысяч «квадратов». На всех этапах будут проходить контрольно-измерительные предприятия.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин в ходе отчета перед депутатами Мосгордумы заявил, что с 2010 года столичным правительством были реализованы десятки успешных проектов. В частности, в столице значительно улучшилось качество городской среды, была организована система современных рекреационных и общественных пространств.

