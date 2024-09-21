Ефимов: Утвержден проект планировки участка бывшей промзоны «Алтуфьевское шоссе»

На северо-востоке столицы по программе комплексного развития территорий (КРТ) инвестор реорганизует участок бывшей промышленной зоны «Алтуфьевское шоссе», городское правительство утвердило проект планировки территории. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«По проекту планировки территории на участке площадью 29,18 га будет построен современный жилой квартал со всей необходимой горожанам инфраструктурой. Всего здесь появится около 618 тысяч квадратных метров различной недвижимости. Редевелопмент участка проводит инвестор в рамках проекта КРТ. В результате его реализации создадут свыше 5,2 тысячи рабочих мест», – сказал он.



Участок располагается в районе Отрадное между рекой Лихоборкой, Алтуфьевским шоссе и железнодорожными путями МЦД-1. Инвестором проекта выступила компания ООО «АФИ РУС». Глава столичного Департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что в течение 14 лет с момента заключения договора на участке появится порядка 251 тысячи «квадратов» жилья, в том числе 25 тысяч квадратных метров для целей реновации. Также здесь построят 367 тысяч «квадратов» социальных и общественно-деловых объектов, включая детсад и школу, технологические и промышленные парки.



Кроме того, деловую инфраструктуру будущего квартала дополнят кафе, рестораны и магазины. В рамках реорганизации площадки проведут реконструкцию порядка 1,5 км прилегающей улично-дорожной сети. Общественные участки и пространства озелененных территорий благоустроят.



Председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура) Юлиана Княжевская рассказала, что в рамках ППТ предусмотрено возведение трех проездов местного значения, создание парковок для автомобилей и реконструкция Проектируемого проезда № 4875. По ее словам, также пройдут мероприятия по инженерному обеспечению территории, в частности, появятся распределительная трансформаторная подстанция и локальные очистные сооружения.



На сегодняшний день в столице на разных стадиях реализации находятся 236 проектов КРТ общей площадью свыше 3,1 тысячи га. Проработка проектов ведется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.

