Ефимов: Утвержден проект планировки для участка улично-дорожной сети в Ярославском районе
Москва утвердила проект планировки территории (ППТ) для возведения участка Хибинского проезда, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Проект планировки территории предусматривает строительство около двух километров дорог для обеспечения транспортного обслуживания участка между Ярославским шоссе и полосой отвода Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД), а также для улучшения транспортной доступности станций Ростокино Московского центрального кольца и Ярославского направления МЖД», – отметил Ефимов.
В рамках утвержденного проекта строители возведут Проектируемый проезд №4337 от бокового проезда Ярославского шоссе до Хибинского переулка, обустроят съезды от него до бокового проезда Ярославского шоссе и Проектируемого проезда №1, построят участок внутриквартального проезда и элементы пешеходной инфраструктуры.
Кроме того, будет проведена реконструкция участков улиц Красная Сосна и Хибинский проезд в районе здания по адресу: Хибинский проезд, дом3, строение2.
Как уточнил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, Владислав Овчинский, в рамках проекта появятся наземные пешеходные переходы и светофоры, а также будет создана велосипедная инфраструктура протяжённостью около полутора километров.
«Для жителей это означает повышение безопасности на дорогах, сокращение времени в пути, удобные и комфортные маршруты для пешеходов и велосипедистов, а также улучшение транспортной доступности ключевых городских зон», — добавил Овчинский.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал строительство нового путепровода, который пройдёт через пути Ярославского направления МЖД и свяжет Бабушкинский, Лосиноостровский и Ярославский районы.
