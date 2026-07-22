Ефимов: Утвержден архитектурный облик нового здания отдела полиции на юге Москвы

Утверждено архитектурно-градостроительное решение нового здания для отдела полиции в районе Зюзино на юге Москвы. О согласовании проекта сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



Объект будет построен на Азовской улице за счет городского бюджета в рамках программы «Безопасный город». Планируется возведение здания площадью более шести тысяч квадратных метров.



«Здесь разместят кабинеты для работы сотрудников, комнату приема граждан, спортивные зоны и конференц-зал для проведения собраний и торжественных мероприятий. Главный вход оформят в виде портала из крупноформатных металлических панелей, а строгие вертикальные структуры фасадов подчеркнут сдержанный и функциональный характер объекта», — рассказал Ефимов, которого цитирует пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.



Фасад облицуют с использованием навесной системы с отделкой крупноформатными панелями и ламелями из брашированной нержавеющей стали. Этот материал обладает устойчивостью к царапинам и декоративным матовым видом.



В здании будут расположены комната приема граждан, помещения для следователей, уголовного розыска, следственно-оперативных групп, участковых и патрульно-постовой службы. Предусмотрены зал борьбы, тренажерный зал и тир. Для проведения мероприятий будет организован конференц-зал на 155 мест, уточнили в Департаменте гражданского строительства.



Прилегающая территория будет благоустроена и озеленена: планируется высадка кустарников, устройство газонов, освещения и скамеек. Рядом со зданием обустроят зоны отдыха, спортивную площадку и парковку.

