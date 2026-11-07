Ефимов: Улично-дорожная сеть в Южном Бутове и Коммунарке готова более чем на 60%
Строительная готовность улично-дорожной сети, расположенной в районах Южное Бутово (ЮЗАО) и Коммунарка (НАО), составляет более 60%. Об этом заявил руководитель Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы Владимир Ефимов.
Строительство объектов дорожно-транспортной инфраструктуры в Москве отвечает инициативам и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
«Всего в рамках проекта построим и реконструируем около шести километров дорог в ЮЗАО и НАО, в том числе путепровод через трассу Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе (СБВ), участок дороги от Проектируемого проезда № 816 до Бартеневской улицы, участки улиц Поляны от съезда с СБВ до дома № 42 и Александры Монаховой от СБВ до проспекта Куприна, а также участок проспекта Куприна от Проектируемого проезда № 7048 до нового пересечения с СБВ. В среднем ежедневно на всем объекте задействовано около 300 человек и 50 единиц техники. Сейчас готовность новой улично-дорожной сети превышает 60%. Работы планируем завершить в следующем году», – добавил Ефимов.
На объекте ведут прокладку сетей электроснабжения и связи, а также ливневой канализации, устройство основания дорожной одежды и работы по разработке грунта.
Кроме того, ведется строительство путепровода через СБВ для соединения Проектируемого проезда №816 и улицы Поляны, это позволит сформировать маршрут из Южного Бутова через Бачуринскую улицу до Калужского шоссе.
С конца 2025 года строительство улично-дорожной сети контролирует Мосгосстройнадзор. Уже выполнено пять выездных проверок качества конструкций и материалов на соответствие утвержденному проекту.
Новые дороги соединят общественно-деловую застройку и жилые кварталы, сделают поездки комфортнее и быстрее, а также снизят нагрузку на существующую инфраструктуру и улучшат транспортную доступность станции «Потапово» Сокольнической линии Московского метрополитена.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об окончании монтажа пролетного строения путепровода через основной ход СБВ.
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