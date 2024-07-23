Ефимов: Учебный корпус в Большом Тишинском переулке готов на 40%

Готовность учебного корпуса, возводимого в ЦАО Москвы за счет средств столичной Адресной инвестиционной программы (АИП), превышает 40%, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В настоящий момент завершено возведение монолитных конструкций здания учебного корпуса в Большом Тишинском переулке. Также идут наружные и внутренние отделочные работы, фасадные работы и остекление объекта. Общая площадь здания составит более 6,6 тысячи квадратных метров. Строительная готовность объекта превышает 40%. Завершение всех работ запланировано в 2025 году», – отметил Ефимов.

Школа рассчитана на 300 учеников. Учебный корпус войдет в состав образовательного комплекса государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Романовская школа». На первом этаже учебного заведения разместятся вестибюль, медицинский кабинет и обеденный зал. На втором этаже будут спортивный и гимнастические залы, учебные кабинеты. На третьем, четвертом и пятом этажах обустроят специализированные и универсальные учебные кабинеты, кабинеты изучения иностранных языков, медиатека, IT-полигон и книгохранилище.

На территории учебного корпуса создадут зеленую зону отдыха, а также спортивные площадки. Председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков отметил, что школу строят с июня 2023 года. Комитет контролирует строительство, специалисты провели четыре выездные проверки, добавил Слободчиков.

По словам главы департамента строительства города Москвы Рафика Загрутдинова, в ЦАО столицы также строят еще одну школу на 400 учеников в Причальном проезде и детский сад на 255 детей в Стрельбищенском переулке.

