Ефимов: Учебный комплекс появится по программе КРТ на месте бывшей промзоны в СВАО
В рамках программы комплексного развития территорий на месте части экс-промзоны «Алтуфьевское шоссе» (район Отрадное, СВАО) появится новый учебный комплекс, уже утвержден проект планировки территории. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«На участке бывшей промзоны Алтуфьевское Шоссе площадью 29,18 гектара инвестор построит современный жилой квартал. Его инфраструктуру дополнит учебный комплекс, состоящий из школы для 375 учеников и детского сада, который будет рассчитан на 200 воспитанников. После завершения строительства образовательный объект передадут городу», — отметил вице-мэр.
Реорганизуемая территория расположена между рекой Лихоборкой, улицей Хачатуряна и Алтуфьевским шоссе. Поблизости находятся Московский скоростной диаметр, станция метро «Отрадное» и московский городской вокзал Окружная. Редевелопментом территории занимается ООО «АФИ РУС».
По словам министра столичного правительства, главы Департамента городского имущества города Москвы Максима Гамана, здесь появятся 618 тысяч «квадратов» жилья и иной недвижимости, реализация проекта позволит создать более 5 200 рабочих мест. Также строители благоустроят и озеленят территорию площадью 4,02 га.
Сегодня в Москве по поручению мэра столицы Сергея Собянина реализуются 236 проектов КРТ суммарной площадью свыше 3100 га.
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