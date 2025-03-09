Ефимов: Участок в районе Аэропорт реорганизуют по программе КРТ

В рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) назначенный городом оператор выполнит редевелопмент земельного участка в САО Москвы. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Для реорганизации участка площадью 0,6 гектара на улице Степана Супруна назначен оператор КРТ. В течение пяти лет здесь возведут жилье для целей программы реновации и иных нужд города. Вложения в реализацию проекта оцениваются почти в 2,7 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект составит 25,5 миллиона рублей», – отметил вице-мэр.

Рядом находятся Ленинградский проспект и станция метро «Аэропорт».

По словам министра столичного правительства, главы Департамента городского имущества города Москвы Максима Гамана, площадь нового ЖК составит порядка 18 тысяч «квадратов». На нежилом первом этаже появятся службы бытового сервиса, рестораны, кафе и магазины — это позволит обеспечить работой около 70 человек. Также проектом предусмотрен подземный паркинг. Кроме того, строители проложат новые дороги и благоустроят прилегающую территорию.

Комплексное преобразование столичных кварталов обеспечит москвичей не только современным жильем, но и качественной городской средой.

Как отметил министр столичного правительства, глава Департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский, в новый ЖК по программе реновации переедут примерно 400 человек. Во всех квартирах будет выполнена готовая улучшенная отделка, на придомовой территории установят объекты наружного освещения и камеры видеонаблюдения.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин заявил, что было принято решение о реорганизации двух участков на севере и юго-западе Москвы.

Сегодня в Москве по поручению Собянина реализуются 302 проекта КРТ суммарной площадью порядка 4 200 га.

