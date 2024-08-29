Ефимов: Участок по программе КРТ реорганизуют в Троицком административном округе
В рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) в ТиНАО намерены реорганизовать участок, расположенный недалеко от Калужского шоссе. Об этом рассказал замммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Город заключил с правообладателем договор о комплексном развитии участка площадью 6,74 гектара в Краснопахорском районе Троицкого административного округа. Здесь появится комплексная малоэтажная застройка площадью свыше 21 тысячи квадратных метров», – пояснил он.
По словам Ефимова, инвестиции в проект оценивают в 2,5 миллиарда рублей, при этом ежегодный бюджетный эффект составит 45 миллионов рублей. Реализация проекта также позволит создать более 100 рабочих мест.
В свою очередь министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что на территории планируют построить коттеджный поселок. Рядом с жилой застройкой также появятся объекты общественно-делового назначения.
«Кроме того, на участке разместят детские и спортивные площадки, объекты бытового обслуживания и парковки. В новом жилом квартале проложат дороги и разобьют парковые зоны», – добавил он.
Строительные работы будет осуществлять ООО «РеноваТех». Договор с правообладателем заключен на пять лет.
«На участке в Краснопахорском районе планируем реализовать новый стандарт современной малоэтажной застройки, которая будет комфортной, безопасной и соответствовать лучшим мировым практикам», – заявил учредитель компании-правообладателя Миасник Бликян.
Программа КРТ позволяет создавать современные городские кварталы на месте бывших промзон. На данный момент в столице на разной стадии реализации находится 236 подобных проектов.
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