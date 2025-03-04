Ефимов: Участок московского района Солнцево реорганизуют по программе КРТ

В рамках программы комплексного развития территорий реорганизуют земельный участок на улице Щорса (район Солнцево, ЗАО), проект размещен на портале столичного правительства. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«На западе столицы запланировано создание жилого квартала, где будут построены дома для целей программы реновации. Они появятся в рамках редевелопмента участка площадью 0,77 гектара. Вложения в проект оцениваются примерно в пять миллиардов рублей. Это уже третий проект КРТ, проработанный городом в Солнцеве. Так, в этом районе по программе КРТ в общей сложности запланировано строительство свыше 227 тысяч квадратных метров различной недвижимости и создание около четырех тысяч рабочих мест», — отметил вице-мэр.



Поблизости от реорганизуемого участка находятся станция метро «Солнцево», а также объекты социальной и общественной инфраструктуры. Как отметил министр столичного правительства, глава Департамента городского имущества Москвы Максим Гаман, здесь построят свыше 30 тысяч «квадратов» жилья. На нежилых первых этажах откроются сервисные мастерские, рестораны, кафе, магазины и другие предприятия малого бизнеса. Кроме того, для жильцов организуют подземный паркинг на 146 машино-мест, строители проложат дороги, благоустроят и озеленят прилегающую территорию. Реализация проекта позволит создать свыше 50 рабочих мест.



На неэффективно используемых земельных участках, в частности, строится жилье по программе реновации. Так, по словам министра столичного правительства, главы Департамента градостроительной политики Москвы Владислава Овчинского, на улице Щорса построят жилье по программе реновации. Площадь квартир достигнет 19,5 тысячи «квадратов», в них переедут порядка 700 москвичей. В каждом жилом помещении выполнят готовую улучшенную отделку, отвечающую столичным стандартам реновации.



Ранее столичный мэр Сергей Собянин рассказал о реализации программы реновации в ВАО Москвы.



Сегодня в Москве по поручению Собянина реализуют 302 проекта КРТ суммарной площадью примерно 4200 га.

