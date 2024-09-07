Ефимов: Участок дороги с выездом на МСД строят на юге Москвы

Новый дорожный узел на юге российской столицы позволит повысить транспортную доступность пяти районов города. Речь идёт о втором этапе строительства улично-дорожной сети вдоль Каспийской улицы от Кантемировской до Павелецкого направления Московской железной дороги. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



Сейчас идёт активная реализация проекта с возведением искусственных сооружений и переустройством инженерных коммуникаций. «Транспортный узел станет частью дополнительного маршрута южного направления Московского скоростного диаметра, соединив шестой и восьмой участки с выездом на Бакинскую улицу. Он улучшит доступность пяти районов юга столицы и обеспечит автомобилистам последующий выезд на трассу М-4 «Дон», - пояснил заммэра.



Всего будет проложено 6,8 километра дорог, включая пять эстакад и 58-метровый тоннель. Согласно контракту, весь транспортный узел должен быть готов к сдаче в первом квартале 2026 года. Как уточнил глава Департамента строительства Рафик Загрутдинов, сейчас рабочие возводят опоры на третье и пятой эстакадах, а также монтируют плиту пролетного строения эстакады № 3. Параллельно переустраиваются инженерные сети.



Как подчеркнул председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков, инспекторы ведомства осуществляют надзор за работами на протяжении всего строительного цикла. Новый дорожный узел позволит улучшить транспортную доступность районов: Царицыно, Москворечье-Сабурово, Бирюлево Западное, Чертаново Центральное, Орехово-Борисово Северное. Также сократится транспортная нагрузка на развязку на пересечении Каширского шоссе с МСД и Пролетарским проспектом. Пропускная способность Каширского шоссе и Бакинской улицы увеличится.

