Ефимов: Участок бывшей промзоны в Царицыне реорганизуют по программе КРТ

Часть бывшей промышленной зоны «Котляково» в столичном районе Царицыно преобразуют по программе комплексного развития территорий (КРТ). О деталях проекта рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



По его словам, в течение семи лет на участке в 10,3 гектара появятся современное жилье для переселения граждан по программе реновации, общественные и социальные объекты. Вложения в проект оцениваются в 65,2 миллиарда рублей.



«Всего здесь планируется построить 210,5 тысячи квадратных метров различной недвижимости. На первых этажах новостроек откроют магазины, кафе, сервисные мастерские и другие предприятия малого бизнеса. Благодаря проекту город сможет не только ускорить программу реновации, но и создать 1,2 тысячи рабочих мест», - отметил он.



Со своей стороны, министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что 165 «квадратов» будут использованы для строительства жилья. Пространство также будет оборудовано детскими и спортивными площадками, паркингом. Планируется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном.



Квартиры с улучшенной отделкой рассчитаны почти на четыре тысячи граждан, жилые объекты будут оборудованы всем необходимым, включая помещения для колясок и консьержей, рассказал министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.



Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о строительстве и реконструкции дорог в рамках программы КРТ.



Столичная программа КРТ позволяет создавать целые городские кварталы со всем необходимым, новые проекты приходят на смену промзонам, которые никак не используются. Сейчас в Москве на разных стадиях реализации находятся 302 проекта КРТ. Эта работа ведется по поручению мэра города Сергея Собянина.

