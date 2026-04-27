Ефимов: Участок бывшей промзоны «Южный порт» реорганизуют по программе КРТ
В Москве еще один участок бывшей промзоны «Южный порт» реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ), речь идет о 22 гектарах земли. О деталях проекта рассказал глава Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Территория бывшей промзоны “Южный порт” становится крупным деловым и научно-производственным центром Москвы. В рамках реализации четырех проектов здесь уже идет редевелопмент свыше 114 гектаров земли с градостроительным потенциалом более 3,6 миллиона квадратных метров недвижимости», – приводит слова Ефимова пресс-служба Градостроительного комплекса.
Новый проект рядом с метро «Кожуховская» подразумевает строительство 328,5 тысячи «квадратов» нежилой недвижимости, что откроет 2,4 тысячи рабочих мест для граждан, добавил вице-мэр.
В столице идет активное создание современных площадок для бизнеса и производств. Так, ОЭЗ «Технополис Москва» готовит инфраструктуру для размещения высокотехнологичных предприятий в различных районах города. Это становится возможным и благодаря проектам КРТ, в особой экономической зоне города откроется более 320 тысяч «квадратов» недвижимости для этих целей. В рамках программы бывшие промышленные зоны преобразуются в целые кварталы и пространства, которые удобно интегрируются в жизнь граждан. Сегодня на разных стадиях реализации находится почти 400 проектов КРТ.
