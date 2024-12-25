Ефимов: Участки в районах Дмитровский и Лианозово реорганизуют по программе КРТ

Участки, расположенные в районах Дмитровский и Лианозово, реорганизуют в рамках комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«По программе комплексного развития территорий реорганизуют 11 неэффективно используемых участков, входящих в один проект редевелопмента. На площади 31,31 гектара появятся жилые, общественно-деловые и социальные объекты. Всего здесь планируется построить 659,26 тысячи квадратных метров различной недвижимости. Инвестиции в проект превысят 146 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект составит более 3,2 миллиарда рублей», – пояснил он.

Как добавил Ефимов, участки находятся недалеко от станции метро Лианозово. Реорганизация площадок позволит создать дополнительно свыше 7,2 тысячи рабочих мест.

В свою очередь министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что на месте устаревших объектов намерены построить современное жилье, а также коммерческие и социальные объекты.

«В их числе образовательный комплекс на тысячу мест, детский сад для 350 воспитанников, подстанция скорой помощи на шесть машин, здание управления МВД и торговый центр с ФОКом. Кроме того, на участке площадью 0,82 гектара запланировано обустройство конечной станции наземного городского транспорта», – уточнил он.

Программа КРТ позволяет создавать современные городские кварталы на месте бывших промзон и неэффективно используемых участков. На данный момент в Москве на разной стадии реализации находится 236 подобных проектов. Работы производят по поручению мэра города Сергея Собянина.

