Ефимов: Участки в границах КРТ проверялись более 10 тысяч раз в специальном сервисе
Более 10 тысяч раз москвичи обратились к сервису проверки нахождения участков в границах комплексного развития территорий (КРТ). Он помогает проверить, подлежит ли участок реорганизации, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Сервис проверки нахождения участков в границах территорий, подлежащих реорганизации, заработал на столичном инвестиционном портале весной этого года. Им могут воспользоваться как правообладатели недвижимости и девелоперские компании, так и все заинтересованные граждане. Онлайн-ресурс позволяет уточнить, подлежит ли конкретный земельный участок реорганизации по программе КРТ», – рассказал заммэра.
Сервис доступен на Инвестиционном портале города Москвы в разделе «Каталог сервисов» и на официальном сайте программы КРТ.
Для использования сервиса, пользователю необходимо пройти авторизацию на Инвестпортале, затем ввести в специальном поле кадастровый номер участка или объекта капитального строительства, уточнил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман. Познакомиться с проектом КРТ можно на официальном сайте правительства Москвы.
На Инвестпортале предпринимателям и инвесторам доступны онлайн-сервисы, с помощью которых они могут подобрать площадку под локализацию производства или ведение бизнеса, а также оценить инвестпривлекательность локации, отметил заместитель руководителя Департамента информационных технологий Москвы Роман Урнышев.
Сейчас в столице находятся более 200 проектов КРТ. Они предполагают создание полноценных городских кварталов на месте бывших промзон и неэффективно используемых земель.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru