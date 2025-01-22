Ефимов: Участки бывшей промзоны «Курьяново» реорганизуют по программе КРТ

В рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) в Москве проведут редевелопмент бывшей промышленной зоны «Курьяново» в районе Печатники, соответствующий проект решения опубликован на сайте правительства столицы. Об этом сообщил заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Здесь запланировано строительство коммунальных и производственных объектов. Вложения в реализацию проекта оцениваются почти в 14,5 миллиарда рублей. В итоге будет создано около 600 рабочих мест», - отметил он.

В свою очередь министр правительства Москвы, глава столичного Департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что на участках намерены построить коммунальные базы для размещения предприятий городского хозяйства, а также асфальтобетонный завод. Кроме того, по программе КРТ возведут отстойно-разворотную площадку для наземного городского пассажирского транспорта. Участки благоустроят и проложат новые дороги.

Ранее мэр города Сергей Собянин уточнял, что за 2024 год количество проектов КРТ выросло в 1,6 раза. По программе комплексного развития территорий в столице создают многофункциональные городские кварталы на месте бывших промзон и неэффективно используемых участков. На сегодняшний день в Москве на разных стадиях проработки и реализации находятся 302 подобных проекта.

