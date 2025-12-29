Ефимов: Тысячи метростроевцев будут работать в новогодние праздники
Строительство будущих станций московского метро не прекратится в новогодние праздники — оно будет вестись так же посменно и круглосуточно. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«На новогодних каникулах около шести тысяч сотрудников “Мосинжпроекта”, а также дочерних и подрядных организаций продолжают работать в несколько смен на почти четырех десятках стройплощадок по всему городу, чтобы обеспечить своевременный ввод объектов метрополитена. Так, в активном строительстве два участка Рублево-Архангельской линии: идет работа над восемью станциями, три из которых должны открыться до конца 2026 года. На стройплощадках здесь задействовано 2,5 тысячи человек», – добавил вице-мэр.
В частности, на Троицкой линии строятся пять станций – «Ватутинки», «Кедровая», «Десна», «Ракитки» и «Сосенки», скоро начнется возведение шестой станции «Троицк». В строительстве отрезка Троицкой линии задействованы 800 человек.
Также свыше 750 рабочих строят Бирюлевский радиус Московского метрополитена, подчеркнул гендиректор АО «Мосинжпроект» Максим Гаман. Уже строятся станции «Кленовый бульвар», «Остров Мечты» и «ЗИЛ», а в ближайшее время начнется строительство еще семи станций — от «Бирюлево» до «Курьяново».
Кроме того, около 800 человек трудятся на строительстве станции «Гольяново» (Арбатско-Покровская линия) и «Достоевская» (Кольцевая линия).
Также строятся электродепо «Бирюлево» (Бирюлевская линия) и «Ильинское» (Рублево-Архангельская линия), здесь в совокупности работают еще 1000 человек.
Ранее столичный мэр Сергей Собянин поделился планами строительства метро на ближайшие годы.
