Ефимов: Цифровые технологии применили при проектировании кампуса МГТУ «СТАНКИН»
Современные технологии применили при проектировании кампуса МГТУ «СТАНКИН» в Коммунарке. Речь идет о создании цифровых информационных моделей его инженерных систем. Об этом сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«В районе Коммунарка Новомосковского административного округа приступили к строительству нового кампуса Московского государственного технологического университета «СТАНКИН». Он будет состоять из семи корпусов, объединенных стилобатом. Первый корпус станет связующим звеном, а остальные будут работать как отдельные центры компетенций. При проектировании объекта использовали современные технологии», — рассказал он.
Одними из таких технологий стала разработка цифровых информационных моделей внутренних инженерных сетей. Они детально показывают системы водоснабжения и водоотведения, системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Также создается цифровая информационная модель всего комплекса. Цифровой двойник учитывает в себе все детали — от архитектурно-конструктивного решения до технических характеристик каждого элемента.
Как отметил руководитель Департамента гражданского строительства города Москвы Алексей Александров, применение цифровых информационных моделей при проектировании кампуса МГТУ «СТАНКИН» в Коммунарке помогло проанализировать до начала строительства, как будут взаимодействовать все системы здания, обеспечить долговечность конструкций и оптимизировать энергопотребление.
В состав Кампуса МГТУ «СТАНКИН» как единой образовательной экосистемы войдут конгресс-центр, современные лаборатории, культурно-досуговый центр, пространства для проектной работы и другие объекты.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о начале строительства кампуса МГТУ «СТАНКИН» на территории района Коммунарка.
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