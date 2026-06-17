Ефимов: Цифровой двойник электродепо «Новорижское» разработали в Москве

Цифровой двойник электродепо «Новорижское», разработанный в Москве, позволит оптимизировать строительство, рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Специалисты разработали цифровой двойник электродепо “Новорижское”. В нем отображены все корпуса и многочисленные инженерные сети. Цифровой двойник поможет в оптимизации процесса строительства и эффективной увязке инженерных сетей электродепо», – уточнил он.

Технологии информационного моделирования позволяют интегрировать все разделы проекта в общую цифровую модель и сократить выпуск рабочей документации на 30%.

Вместо привычных металлоконструкций для строительства электродепо будут использовать конструкции из сборного железобетона. Совмещение корпусов «Новорижского» в единый комплекс с разделением по функциональному назначению оптимизирует затраты на производство и сроки строительных работ.

Генеральным проектировщиком и подрядчиком строительства новых линий и станций московского метрополитена выступает «Мосинжпроект». С 2011 года с участием холдинга построили и реконструировали 84 станции метро, более 180 километров линий и 14 электродепо.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин утвердил проект планировки территории в районе Бирюлево Восточное для размещения транспортного узла «Лебедянская».

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ФОТО: Владимир Ефимов / Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

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