Ефимов: Цифровая модель моста в Мневниковской пойме сократила сроки проектирования

Специалисты Института «Мосинжпроект» создали цифровую информационную модель (ЦИМ) будущего пешеходного моста между Мневниковской поймой и Филевским парком, тем самым сократив сроки его проектирования на 20%, заявил заммэра мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, современные информационные технологии в проектных работах позволят сделать проектируемый мост комфортным для пешеходов и уникальным с точки зрения архитектуры.

«Центральный пролет моста через Москву-реку в районе Мневниковской поймы протяженностью около 200 метров будет держать вантовая система. Опоры запроектированы V-образной формы, визуально они станут продолжением несущей арки. Создание цифровой информационной модели моста велось с помощью трех программных комплексов преимущественно отечественных разработчиков. Благодаря внедрению ЦИМ сроки проектирования были сокращены на 20%», – отметил Ефимов.

Глава Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы Василий Десятков отметил, что новый мост улучшит доступность крупного паркового кластера с общественными пространствами.

По словам гендиректора АО «Мосинжпроект» Сергея Жукова, использование кроссплатформенного режима позволило оптимизировать процесс и сократить сроки формирования структуры проекта моста. Мост оборудуют системой видеонаблюдения, установят наружное освещение, водоотвод и другие инженерные сети.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что с 2011 года в столице построили и реконструировали более 100 путепроводов.