Ефимов: Цифровая модель моста в Мневниковской пойме сократила сроки проектирования

Ефимов: Цифровая модель моста в Мневниковской пойме сократила сроки проектирования
Специалисты Института «Мосинжпроект» создали цифровую информационную модель (ЦИМ) будущего пешеходного моста между Мневниковской поймой и Филевским парком, тем самым сократив сроки его проектирования на 20%, заявил заммэра мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
По его словам, современные информационные технологии в проектных работах позволят сделать проектируемый мост комфортным для пешеходов и уникальным с точки зрения архитектуры.
«Центральный пролет моста через Москву-реку в районе Мневниковской поймы протяженностью около 200 метров будет держать вантовая система. Опоры запроектированы V-образной формы, визуально они станут продолжением несущей арки. Создание цифровой информационной модели моста велось с помощью трех программных комплексов преимущественно отечественных разработчиков. Благодаря внедрению ЦИМ сроки проектирования были сокращены на 20%», – отметил Ефимов.
Глава Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы Василий Десятков отметил, что новый мост улучшит доступность крупного паркового кластера с общественными пространствами.
По словам гендиректора АО «Мосинжпроект» Сергея Жукова, использование кроссплатформенного режима позволило оптимизировать процесс и сократить сроки формирования структуры проекта моста. Мост оборудуют системой видеонаблюдения, установят наружное освещение, водоотвод и другие инженерные сети.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что с 2011 года в столице построили и реконструировали более 100 путепроводов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Звезда фильма «Цыпочка» Энджи Стоун погибла в ДТП
- Стармер посоветовал Зеленскому вернуться в США и наладить отношения с Трампом
- IT-эксперт: Кнопка отписки от рассылки в почте может быть фишингом
- СМИ: В Индонезии с начала года лихорадкой денге заразились 6 тысяч человек
- Впервые с 2015 года Италия вошла в тройку торговых партнеров РФ в Европе
- В ГД предложили компенсировать работникам использование личной техники
- СМИ: В США собрались перезапустить «Северный поток-2»
- Израиль согласился продлить прекращение огня в обмен на освобождение заложников
- Макрон заявил, что диалог с Путиным может состояться в подходящий момент
- Бастрыкин заявил, что с февраля 2022 года Украина атаковала 34 региона России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru