Ефимов: Центр сборных команд РФБ готов на 50%

На данный момент строительство Центра сборных команд России по баскетболу завершено на 50%, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



Он напомнил, что спорткомплекс возводят на территории жилого комплекса «Новое Внуково» в поселке Кокошкино района Внуково.



«В здании начались каменные и фасадные работы. Общая площадь четырехэтажного центра с подземной частью будет почти девять тысяч квадратных метров», – уточнил Ефимов.



По его словам, строительные работы планируют завершить в 2025 году. Проект реализуется за счет частных инвестиций. Столица предоставляет инвестору льготу по платежу за изменение вида разрешенного использования земельного участка под строительство в рамках реализации программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ). Ожидается, что строительство объекта в ТиНАО создаст дополнительно 200 рабочих мест.



В 2024 году по поручению мэра столицы Сергея Собянина льготу для инвесторов, которые строят спортивные объекты по программе создания МПТ, увеличили в три раза.



В новом комплексе разместят три тренировочные баскетбольные площадки, на одной из которых будут и трибуны на 318 посадочных мест. Помимо прочего в здании появятся индивидуальные и групповые раздевалки, кабинет врача и тренажерный зал, столовая и СПА-зона на подземном этаже. Согласно проекту, основным элементом здания здания станет фасад с главным входом, который будет выполнен в виде баскетбольной корзины. Строительством объекта занимается группа «Самолет».



Как заметил глава Департамента развития новых территорий города столицы Владимир Жидкин, город уделяет особое внимание развитию спортивной инфраструктуры в ТиНАО. В частности, весной 2024 года была построена крытая ледовая арена с искусственным льдом в Щербинке.



Со своей стороны в Мосгосстройнадзоре сообщили, что строительство Центра сборных команд Российской федерации баскетбола ведется под контролем Мосгосстройнадзора



Инспекторы провели уже шесть выездных проверок с участием специалистов подведомственного Центра экспертиз.



Ранее Собянин рассказал, что до конца года в городе намерены завершить строительство еще восьми спортобъектов, включая четыре проекта за счет частных инвестиций.

