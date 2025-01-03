Ефимов: Центр сборных команд РФБ готов на 50%
На данный момент строительство Центра сборных команд России по баскетболу завершено на 50%, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Он напомнил, что спорткомплекс возводят на территории жилого комплекса «Новое Внуково» в поселке Кокошкино района Внуково.
«В здании начались каменные и фасадные работы. Общая площадь четырехэтажного центра с подземной частью будет почти девять тысяч квадратных метров», – уточнил Ефимов.
По его словам, строительные работы планируют завершить в 2025 году. Проект реализуется за счет частных инвестиций. Столица предоставляет инвестору льготу по платежу за изменение вида разрешенного использования земельного участка под строительство в рамках реализации программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ). Ожидается, что строительство объекта в ТиНАО создаст дополнительно 200 рабочих мест.
В 2024 году по поручению мэра столицы Сергея Собянина льготу для инвесторов, которые строят спортивные объекты по программе создания МПТ, увеличили в три раза.
В новом комплексе разместят три тренировочные баскетбольные площадки, на одной из которых будут и трибуны на 318 посадочных мест. Помимо прочего в здании появятся индивидуальные и групповые раздевалки, кабинет врача и тренажерный зал, столовая и СПА-зона на подземном этаже. Согласно проекту, основным элементом здания здания станет фасад с главным входом, который будет выполнен в виде баскетбольной корзины. Строительством объекта занимается группа «Самолет».
Как заметил глава Департамента развития новых территорий города столицы Владимир Жидкин, город уделяет особое внимание развитию спортивной инфраструктуры в ТиНАО. В частности, весной 2024 года была построена крытая ледовая арена с искусственным льдом в Щербинке.
Со своей стороны в Мосгосстройнадзоре сообщили, что строительство Центра сборных команд Российской федерации баскетбола ведется под контролем Мосгосстройнадзора
Инспекторы провели уже шесть выездных проверок с участием специалистов подведомственного Центра экспертиз.
Ранее Собянин рассказал, что до конца года в городе намерены завершить строительство еще восьми спортобъектов, включая четыре проекта за счет частных инвестиций.
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