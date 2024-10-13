Ефимов: Центр подготовки футбольных команд построят на северо-западе Москвы
Центр подготовки сборных команд по футболу появится на улице Нижние Мневники в Москве (район Хорошево-Мневники, СЗАО). Объект построят в рамках реализации масштабного инвестпроекта, участок земли выделят Общероссийской общественной организации «Российский футбольный союз». Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Центр подготовки сборных команд России по футболу построят в Мневниковской пойме в рамках реализации МаИП. Для этого город предоставит Российскому футбольному союзу земельный участок на улице Нижние Мневники. Площадь комплекса составит около 32,6 тысячи квадратных метров. Здесь появится необходимая инфраструктура: тренировочные поля, трибуна, а также база для сборных команд», — отметил вице-мэр.
Земельные участки без проведения торгов предоставляются в целях реализации масштабных инвестиционных проектов с 2016 года. По программе могут быть построены объекты транспортной, деловой, спортивной и социальной инфраструктуры, а также промышленные предприятия.
По словам министра столичного правительства, главы Департамента городского имущества города Москвы Максима Гамана, под строительство кластера будет выделен участок земли площадью свыше 6 га сроком на пять лет. За это время необходимо построить спорткомплекс. Тренировочная база займет площадь свыше 19 тысяч «квадратов», команды смогут проводить там сборы, отметил он.
В состав спортивного кластера будут входить несколько комплексов. В рамках реализации масштабных инвестпроектов городские власти уже предоставили свыше 9 га земли, на которых разместятся первые три объекта суммарной площадью порядка 100 тысяч «квадратов».
По словам столичного мэра Сергея Собянина, в Мневниковской пойме, помимо спортивного кластера, возведут порядка трех миллионов квадратных метров социальной инфраструктуры и жилья. Кроме того, строители займутся благоустройством набережных.
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