Ефимов: Центр подготовки футбольных команд построят на северо-западе Москвы

Центр подготовки сборных команд по футболу появится на улице Нижние Мневники в Москве (район Хорошево-Мневники, СЗАО). Объект построят в рамках реализации масштабного инвестпроекта, участок земли выделят Общероссийской общественной организации «Российский футбольный союз». Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«Центр подготовки сборных команд России по футболу построят в Мневниковской пойме в рамках реализации МаИП. Для этого город предоставит Российскому футбольному союзу земельный участок на улице Нижние Мневники. Площадь комплекса составит около 32,6 тысячи квадратных метров. Здесь появится необходимая инфраструктура: тренировочные поля, трибуна, а также база для сборных команд», — отметил вице-мэр.



Земельные участки без проведения торгов предоставляются в целях реализации масштабных инвестиционных проектов с 2016 года. По программе могут быть построены объекты транспортной, деловой, спортивной и социальной инфраструктуры, а также промышленные предприятия.



По словам министра столичного правительства, главы Департамента городского имущества города Москвы Максима Гамана, под строительство кластера будет выделен участок земли площадью свыше 6 га сроком на пять лет. За это время необходимо построить спорткомплекс. Тренировочная база займет площадь свыше 19 тысяч «квадратов», команды смогут проводить там сборы, отметил он.



В состав спортивного кластера будут входить несколько комплексов. В рамках реализации масштабных инвестпроектов городские власти уже предоставили свыше 9 га земли, на которых разместятся первые три объекта суммарной площадью порядка 100 тысяч «квадратов».



По словам столичного мэра Сергея Собянина, в Мневниковской пойме, помимо спортивного кластера, возведут порядка трех миллионов квадратных метров социальной инфраструктуры и жилья. Кроме того, строители займутся благоустройством набережных.

